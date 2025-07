Caso P Diddy il verdetto | ha evitato l'ergastolo ma rischia 20 anni di carcere

Il caso P Diddy si conclude con un verdetto sorprendente: l’iconico rapper evita l’ergastolo, ma potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere. Dopo otto settimane di battaglie legali, la giuria di Manhattan ha assolto Combs dalle accuse più gravi, tuttavia lo ha condannato per trasporto finalizzato alla prostituzione. La vicenda mette in luce le sfide della giustizia nel mondo dello spettacolo e della musica, lasciando molti con il fiato sospeso sulla sua futura carriera.

(askanews) – Sean Diddy Combs, alias P Daddy (o P.Diddy ), è stato assolto da una giuria di Manhattan, dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, ma è stato condannato per trasporto finalizzato alla prostituzione, dopo un processo federale durato otto settimane. I pubblici ministeri avevano accusato il famoso rapper e produttore musicale di aver costretto due ex fidanzate, Casandra Ventura e una donna che aveva testimoniato con lo pseudonimo di “Jane”, ad avere rapporti sessuali indesiderati con prostituti maschi, con l’aiuto di un team di dipendenti compiacenti. Il verdetto ha evitato a Combs la possibilità di una condanna all’ergastolo, ma potrebbe affrontare una pena massima di 20 anni per le due accuse di prostituzione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Caso P. Diddy, il verdetto: ha evitato l’ergastolo, ma rischia 20 anni di carcere

