nuova disposizione della cavea del maggio installate 1000 poltroncine

Firenze si prepara a vivere un teatro ancora più accogliente: la Cavea del Maggio, recentemente rinnovata, ora ospita circa 1000 nuove poltroncine, garantendo comfort e stile. Questa trasformazione, che sarà inaugurata con le recite dell’Elisir d’Amore dal 7 luglio, segna un passo importante verso un’esperienza teatrale più coinvolgente e moderna. Un’evoluzione che rende il Maggio ancora più magico e accessibile a tutti gli appassionati di spettacolo.

Firenze, 3 luglio 2025 - Nuova disposizione della pianta della Cavea del Teatro del Maggio fiorentino che ora, oltre ai posti disponibili in gradinata, è dotata di circa 1000 poltroncine, per offrire al pubblico una maggiore confortevolezza mentre assiste agli spettacoli. Il nuovo arredo inizierà a essere usato a partire dalle recite dell' opera Elisir d'amore, si spiega in una nota, che andrà in scena dal 7 luglio, alle 21, e nelle successive repliche il 9, 11, 14 luglio, e per il concerto dei Carmina Burana il 19 luglio, sempre alle 21. Le sedute rimarranno stabili per ogni altra manifestazione estiva e con l'arrivo dell'autunno verranno ricoverate in deposito per poi essere installate di nuovo per la prossima estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it