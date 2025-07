Tom Sturridge | età film e carriera nel ruolo da sogno in The Sandman

Tom Sturridge, attore britannico di talento, ha conquistato il pubblico grazie a una carriera versatile che spazia tra cinema, teatro e televisione. La sua interpretazione nel ruolo da sogno di Morfeo in Netflix "The Sandman" ha segnato un punto di svolta, consolidando la sua fama a livello internazionale. Scopriamo insieme le tappe salienti della sua vita e carriera, un percorso che lo rende uno dei protagonisti più affascinanti del panorama attoriale contemporaneo.

Il percorso professionale di Tom Sturridge si distingue per una carriera articolata tra cinema, televisione e teatro, culminata nel ruolo di spicco nella serie TV Netflix The Sandman. Questa analisi approfondisce la sua biografia, le tappe principali della carriera e alcuni aspetti della vita privata, offrendo un quadro completo delle sue attività e del suo profilo pubblico. biografia, età e caratteristiche fisiche. origini e dati anagrafici. Tom Sturridge, il cui nome completo è Sidney Jerome Sturridge, nasce il 21 dicembre 1985 a Londra. Attualmente ha 40 anni. La sua altezza si aggira intorno ai uno metro e settantotto centimetri circa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tom Sturridge: età , film e carriera nel ruolo da sogno in The Sandman

«È possibile trovare la redenzione senza dover rinunciare a tutto ciò che si è? » Questa è la domanda che attraversa la nuova stagione di The Sandman, mentre ci prepariamo al suo ritorno su Netflix.

