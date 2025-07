Aeroporto di Catania riaperto | era chiuso per una gru bloccata vicino alla pista

L’aeroporto di Catania ha riaperto le sue porte dopo ore di chiusura forzata, causata da una gru bloccata vicino alla pista. Una giornata di tensione che ha coinvolto anche altri scali nazionali, senza però coinvolgere l’Etna questa volta. La Sac ha prontamente intervenuto per mettere in sicurezza l’area e ripristinare le operazioni aeree. La situazione si stabilizza, ma lascia un segnale importante sulla sicurezza aeroportuale.

Catania, 3 luglio 2025 – Mattinata difficile per l’ aeroporto di Catania-Fontanarossa e, a cascata, per diversi scali nazionali. E no, questa volta non c’entra nulla l’Etna. Il ‘Vincenzo Bellini’ è rimasto per diverse ore “non operativo” a "causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista”. Lo ha comunicato la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania che spiega come sia “stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo”. Lo scalo è stato di fatto chiuso sin dall’apertura mattutina, tornando operativo solo dopo le 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aeroporto di Catania riaperto: era chiuso per una gru bloccata vicino alla pista

In questa notizia si parla di: catania - aeroporto - pista - riaperto

