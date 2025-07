Pentagramma di parole | la nuova silloge poetica di Tiziana Celano

nel cuore dell’anima, dove le emozioni si svelano in versi di rara sensibilità. Con “Pentagramma di parole”, Celano invita il lettore a riscoprire il potere terapeutico e rigenerante della poesia, unendo musica e parola in un’armonia autentica e coinvolgente che promette di toccare profondamente chi si lascia ascoltare.

In un’epoca in cui la parola spesso rischia di perdersi nel frastuono quotidiano, la poesia rimane uno spazio intimo e necessario per chi, come Tiziana Celano, sceglie di attraversare le pieghe dell’anima con la delicatezza di chi sa ascoltare. La sua ultima silloge, “Pentagramma di parole” (Aletti Editore, 2025), rappresenta un nuovo tassello del suo percorso poetico, in cui la musica diventa metafora e sostanza, colonna sonora di un viaggio interiore che si nutre di silenzi e vibrazioni segrete. La poesia di Celano si nutre di esperienze personali e universali, trovando nella musica non solo una fonte d’ispirazione, ma un vero e proprio modo di intendere la parola come suono, come battito del cuore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it