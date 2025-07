Prosegue l’emergenza caldo in Italia | 18 città da bollino rosso

L’onda di caldo estrema continua a mettere a dura prova Italia ed Europa, con 18 città italiane già sotto bollino rosso e temperature che superano i 35°C. La situazione si fa sempre più critica, con l’emergenza che si intensifica e prevede picchi ancora più elevati. Restate sintonizzati: nelle prossime ore, la sfida contro il caldo diventerà ancora più difficile, richiedendo attenzione e prudenza per affrontare questa ondata senza precedenti.

Prosegue l’ emergenza caldo in Italia e in buona parte d’Europa, in particolare in Spagna. Oggi, giovedì 3 luglio, in Italia saranno 18 le città con temperatura da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Le temperature supereranno i 35 gradi in molte Regioni. Ed è già massima allerta per venerdì 4 luglio, quando i bollini rossi passeranno dagli attuali 18 a 20, interessando praticamente tutti i capoluoghi di Regione. Firmato il protocollo lavoro tra ministero, imprese e sindacati. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Prosegue l’emergenza caldo in Italia: 18 città da bollino rosso

In questa notizia si parla di: italia - prosegue - emergenza - caldo

Forza Italia Arezzo: prosegue il tesseramento 2025 e nuove campagne tematiche territoriali - Arezzo, 24 maggio 2025 – Forza Italia Arezzo prosegue il tesseramento 2025 e potenzia le campagne tematiche territoriali, rafforzando il radicamento locale e coinvolgendo cittadini e realtà del territorio in iniziative mirate per un futuro condiviso.

Emergenza #caldo, ancora temperature elevate che sfiorano i 40 gradi, soprattutto al centro e al sud, preoccupa il rischio colpo di calore, in... Vai su Facebook

L'emergenza caldo sotto vari punti di vista domina le prime pagine di oggi: si parla di questo, ma anche dei processi Toffaloni e Bozzoli e del destino del Rigamonti nella #RassegnaStampa, alle 09:30 Potete ascoltarla anche in streaming: https://vocecam Vai su X

Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori; L'allarme di Sant'Egidio per l'emergenza caldo e gli anziani a rischio; Caldo, bollino rosso in 18 città: picchi fino a 40°C. Oltre 100 morti in Spagna. LIVE.

Caldo, bollino rosso in 18 città: picchi fino a 40°C. Oltre 100 morti in Spagna. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caldo, bollino rosso in 18 città: picchi fino a 40°C. Secondo tg24.sky.it

Caldo killer in Italia: «Temperature fino a 40 gradi, già 4 morti». È allerta da bollino rosso in 20 città - Temperature fino a 40 gradi stanno mettendo in ginocchio il Paese: quattro persone mercoledì 2 luglio sono morte in Sardegna, ... Lo riporta msn.com