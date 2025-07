Apre il McDonald’s in via Verne | è il 22° in tutta la provincia Assunte 45 persone

Oggi a Bergamo si accende una nuova luce di gusto e opportunità: apre il ventiduesimo ristorante McDonald’s in via Verne, portando con sé 45 nuove assunzioni e un impegno concreto per il territorio. Un passo avanti che rafforza la presenza del brand nella comunità locale, creando posti di lavoro e promuovendo lo sviluppo economico. La novità è alle porte, pronta a deliziare e coinvolgere tutta la provincia.

Bergamo. Apre oggi, giovedì 3 luglio, il nuovo ristorante McDonald’s in via Verne a Bergamo: è il ventiduesimo fast food della catena americana nella Bergamasca. L’apertura ha portato a 45 nuove assunzioni, con dipendenti principalmente impiegati da Bergamo e dall’hinterland. “Il brand si impegna per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità locale”, commenta Fabio Bianchini, licenziatario del nuovo ristorante. Il punto di via Verne conta un totale di 263 posti a sedere ed è dotato di chioschi digitali che consentono di ordinare in autonomia. Il locale conta poi il McCafé e una doppia corsia McDrive: è pensato anche per i più piccoli, con uno spazio interamente dedicato ai bambini e un’area giochi a loro dedicata all’esterno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Apre il McDonald’s in via Verne: è il 22° in tutta la provincia. Assunte 45 persone

