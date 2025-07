Concerto Bruce Springsteen questa sera la seconda data a San Siro | la scaletta gli speech anti-Trump e i mezzi pubblici

Stasera a San Siro, Bruce Springsteen torna sul palco per una seconda memorabile serata milanese, dopo il trionfo di ieri. Con la sua energia travolgente, il Boss svelerà una scaletta ricca di emozioni, tra brani iconici e momenti di riflessione sugli attuali temi politici, con interventi contro Trump. Prepariamoci a vivere un concerto che si annuncia epico, un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dalla voce e dalla passione di un vero mito del rock internazionale.

Milano, 3 luglio 2025 – Bruce Springsteen serve il bis. Questa sera, a partire tassativamente dalle 20, il Boss si esibirĂ nella seconda data milanese del 2025 dopo il rinvio del doppio appuntamento dello scorso anno per i problemi alle corde vocali del cantante. Il primo concerto, quello del 30 giugno, è stato un grande successo di pubblico e critica dove non sono mancati riferimenti alla politica da parte del 75enne cantautore del New Yersey che ha ancora una volta palesato, senza giri di parole, la sua antipatia per Donald Trump. Alcune parti del discorso di Trump condivise su Instagram da Olivia Wilde Inseriti nella scaletta come speech, gli attacchi al presidente degli Usa non mancheranno nemmeno questa sera quando San Siro si riempirĂ dei fan che avevano acquistato il biglietto per la data del 3 giugno 2024: 13 mesi esatti di attesa per il consueto sold-out (attese 58mila persone tra cui ancora una volta tanti vip ) nello stadio che lo ha visto sul palco giĂ sette volte a partire dall’epico evento del 1985. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it