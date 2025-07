Edilizia residenziale pubblica | via libera alla legge di modifica

La Toscana fa un passo avanti nel miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica, approvando una nuova legge che mira a rinnovare e rafforzare il settore. La proposta, frutto di attenta analisi e dialogo, è stata approvata con entusiasmo dalla maggioranza, segnando un importante traguardo per le politiche abitative regionali. Dopo i primi, importanti cambiamenti introdotti, ora si apre una nuova fase di sviluppo e innovazione nel settore residenziale pubblico toscano.

Firenze, 3 luglio 2025 - È stata licenziata, in commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), una proposta di legge che modifica le attuali disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (Erp). L’atto, dopo l’introduzione di alcuni emendamenti, è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni. Le modifiche scaturiscono dal fatto che dopo i primi quattro anni di applicazione della legge regionale del 2019, a partire dalla fine del 2022 è stato impostato un lavoro di verifica su possibili difficoltà applicative e individuazione di possibili correttivi sulla legge, confermandone in ogni caso l’impianto e la struttura, a partire da un confronto con Comuni, soggetti gestori del patrimonio Erp e sindacati degli inquilini, per proseguire con la discussione con i soggetti interessati delle ipotesi di modifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Edilizia residenziale pubblica: via libera alla legge di modifica

In questa notizia si parla di: legge - edilizia - residenziale - pubblica

Legge edilizia, M5S: “la Regione Abruzzo non salva la casa ma gli interessi di chi specula. - Oggi in Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle ha deciso di opporsi fermamente alla legge ‘Salva Casa’, un provvedimento che, sotto apparenza di semplificazione e sostenibilità, mette a rischio la qualità del vivere urbano.

: ` ` ` ’ Una profonda ristrutturazione della legge regionale 23/2003 sull’edilizia residenziale sociale e un tavolo di confronto con la Regione U Vai su Facebook

AVS, M5S e PD alla Camera chiedono investimenti per alloggi pubblici, bonus per la riqualificazione e incentivi per la rigenerazione urbana Entra nel vivo l’esame delle proposte di legge Vai su X

Edilizia residenziale pubblica: cosa cambia in Toscana; Edilizia residenziale pubblica: cosa cambia in Toscana; Edilizia residenziale pubblica, Panci: «Il disagio sociale ed edilizio detti le priorità di intervento».

Edilizia residenziale pubblica: cosa cambia in Toscana - È stata licenziata, in commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), una proposta di legge che modifica le attuali disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (Erp). Riporta nove.firenze.it

Edilizia residenziale pubblica, le proposte per un Piano nazionale - Rafforzare l’edilizia residenziale pubblica e sociale, introducendo agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio. Scrive edilportale.com