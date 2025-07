L' oro del Reno Rebecca Antonaci | Sono interessata alle storie Proteggo la mia vita all' infuori del lavoro

In un angolo di Bari, tra nuvole grigie e il profumo di primavera, incontriamo Rebecca Antonaci, volto noto e appassionata narratrice di storie intense. Attrice sensibile e amante della vita oltre il set, ci svela i retroscena delle sue esperienze professionali, tra emozioni e ricordi che rimangono impressi nel cuore. E proprio in questa giornata, tra parole e sguardi, emerge la sua capacità di proteggere e condividere l'essenza della propria vita.

L'attrice racconta l'esperienza sul set dell'esordio di Lorenzo Pullega e ricorda il ritorno alla realtà dopo il successo di Finalmente l'alba. "Ricordo che alla fine del provino Lorenzo ha fatto partire le musiche di Wagner dando intensità e pathos alla scena". Gli occhia grandi e azzurri e una montagna di ricci morbidi. Incontriamo Rebecca Antonaci in un'uggiosa giornata primaverile a Bari dove l'attrice ha accompagnato la proiezione de L'oro del Reno. Debutto dietro la macchina da presa di Lorenzo Pullega e vincitore della miglior regia nel concorso Per il cinema italiano del Bif&st 2025 dopo il passaggio, in concorso, all'International Film Festival Rotterdam. 🔗 Leggi su Movieplayer.it