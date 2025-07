Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025 | Non mi sento più fuori posto Questo è il secondo treno che mi passa davanti E stavolta non scendo

Cristina Plevani, la celebre vincitrice del primo Grande Fratello nel 2000, torna alla ribalta vincendo anche l’Isola dei Famosi 2025, a distanza di 25 anni. Un’eccezionale dimostrazione di resilienza e talento che la consacra come una delle icone più amate della televisione italiana. Una vittoria che testimonia come la passione e la determinazione possano attraversare le epoche, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico. Cristina, il tuo trionfo è un esempio da seguire!

Iseo (Brescia), 3 luglio 2025 – Non è da tutti vincere due reality, a distanza di 25 anni. E non due programmi qualunque ma la prima – storica – edizione del Grande Fratello (andata in onda nel 2000) e la stagione 2025 di un altro show cult della tv italiana, “L’Isola dei Famosi”. L’impresa è riuscita a Cristina Plevani, la bresciana dura e fragile dal cuore grande, che ha conquistato per la seconda volta il pubblico, battendo in finale Mario Adinolfi (secondo classificato). Un percorso intenso, segnato da nuove consapevolezze e da una felicità vissuta – finalmente – “senza sensi di colpa”, come ha raccontato la stessa naufraga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025: “Non mi sento più fuori posto. Questo è il secondo treno che mi passa davanti. E stavolta non scendo”

Cristina Plevani vince l’Isola: “Non mi sento più fuori posto. Questo è il secondo treno che mi passa davanti. E stavolta non scendo” - A distanza di 25 anni dal primo storico Grande Fratello per la 53enne bresciana la vittoria come naufraga: “Ho capito che posso essere felice senza sentirmi in colpa”. Scrive ilgiorno.it

