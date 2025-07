Un nuovo punto di riferimento per la cura delle MICI a Bergamo

Scopri il nuovo punto di riferimento per la cura delle Mici a Bergamo: presso il Policlinico San Marco e San Pietro, un centro dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali offre assistenza specializzata. Con l’esperienza della professoressa Sara Massironi e della dottoressa Federica Furfaro, il nostro centro garantisce un percorso di cura all’avanguardia, in collaborazione con il rinomato Centro IBD dell’IRCCS Ospedale San...

Presso il Policlinico San Marco e il Policlinico San Pietro, nell'ambito dell'attività dell' Ambulatorio di Gastroenterologia Clinica, è attivo un Centro dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, MICI o IBD (Inflammatory Bowel Disease). A cura della professoressa Sara Massironi e della dottoressa Federica Furfaro, il Centro attivo presso i 2 Ospedali bergamaschi collabora attivamente con il Centro IBD dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, punti di riferimento e di eccellenza a livello italiano per la diagnosi e cura di questo tipo di patologie. Le patologie trattate. -L'Ambulatorio, grazie alla grande esperienza del team medico, offre un percorso completo di diagnosi e cura per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e in particolare: -Malattia di Crohn; -Colite Ulcerosa.

