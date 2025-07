F1 Lewis Hamilton può diventare il primo britannico a vincere il GP di casa con la Ferrari dopo 67 anni!

Impossibile nel mondo affascinante e imprevedibile della Formula 1, dove ogni gara può riscrivere le regole del gioco. Con questa premessa, il prossimo GP di casa potrebbe avere un sapore tutto speciale: Lewis Hamilton ha l’opportunità di entrare nella storia come primo britannico a vincere un Gran Premio in Ferrari in oltre 67 anni. Un sogno che, anche se lontano, merita di essere considerato con realismo e rispetto per le infinite possibilità della pista.

Poniamo una premessa, al fine di disinnescare preventivamente "Il criticone" di turno, che avrà già in canna il commento acido dopo aver letto il titolo. Si ragiona in linea teorica e si è ben consci del fatto che, in questo 2025, la Ferrari non abbia ancora vinto una gara e Lewis Hamilton debba ancora issarsi sul podio, calcato invece quattro volte dal compagno di squadra Charles Leclerc. Cionondimeno, qualsiasi scenario "improbabile" non è "impossibile". Inoltre, il quarantenne britannico ha più volte saputo alzare la propria asticella prestazionale proprio in concomitanza del Gran Premio di Gran Bretagna.

