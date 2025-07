Sottoscritta la Carta di Intenti tra il Comune di Bucine le Pro Loco e le Associazioni del territorio

Un passo importante per il futuro di Bucine e della Valdambra: lo scorso giugno, Comune, Pro Loco e associazioni locali hanno firmato la Carta di Intenti, gettando le basi per un nuovo Festival delle Regioni nel 2026. Un impegno collettivo volto a valorizzare il patrimonio culturale e turistico, rafforzando l’identità e l’attrattiva del territorio. Si apre così una stagione di collaborazione e innovazione per un evento che promette di mettere in luce il meglio della nostra terra.

Arezzo, 03 luglio 2025 – Lo scorso mese di giugno presso il Municipio di Bucine è stata ufficialmente sottoscritta la Carta di Intenti tra il Comune, le Pro Loco e le Associazioni di Bucine e della Valdambra, con l'obiettivo di costruire una nuova edizione del Festival delle Regioni nel 2026. Con la firma i sottoscrittori hanno condiviso l'impegno per la valorizzazione integrata del territorio, attraverso la promozione della cultura, del turismo sostenibile e della tutela ambientale. Già da quest'anno comunque prevista l'accoglienza delle delegazioni regionali durante eventi e manifestazioni locali, in un'ottica di scambio culturale e promozione delle identità territoriali.

