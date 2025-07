‘Appalti truccati’ anche per lavori a San Vittore e Opera

Scandali di appalti truccati scuotono il sistema penitenziario lombardo: sei carceri, tra cui San Vittore e Opera a Milano, sono al centro di un’indagine che svela gare pilotate e mazzette. Un’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Milano mette in luce un sistema corrotto che coinvolge alcune delle strutture più sensibili. Scopriamo insieme come si sta facendo luce su queste irregolarità e quali sono le implicazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le presunte gare truccate, in cambio di mazzette, sui lavori nelle carceri riguardano sei penitenziari, ossia San Vittore e Opera a Milano e poi ancora quelli di Pavia, Como, Brescia e Monza. Emerge dall’inchiesta della Gdf e della Procura di Milano. I bandi pilotati al centro delle indagini, dunque, riguardano solo carceri lombarde, al momento, e non anche venete, come scritto in precedenza. Le acquisizioni di documenti da parte delle Fiamme Gialle sono in corso negli uffici del Provveditorato regionale per la Lombardia-Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, che si trovano nei pressi di San Vittore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Appalti truccati’ anche per lavori a San Vittore e Opera

In questa notizia si parla di: lavori - vittore - opera - appalti

Promessa mantenuta: dopo 12 anni di lavori e 5 anni di chiusura, il Tunnel del Col di Tenda torna a unire Italia e Francia. Un’opera attesa da troppo tempo, che significa lavoro, commercio e turismo. Significa connessioni tra popoli, territori ed economie. Per Vai su Facebook

‘Appalti truccati’ anche per lavori a San Vittore e Opera; Appalti truccati per lavori nelle carceri lombarde, tre indagati; Mazzette per appalti dei lavori in carcere, perquisizioni a tappeto: indagato un ingegnere del Provveditorato lombardo.

Appalti truccati per i lavori nelle carceri di San Vittore, Opera e altre: si indaga sul Provveditorato regionale della Lombardia - Tre indagati per turbativa d'asta e falso sugli appalti: un ex funzionario e un ingegnere del Provveditorato e il rappresentante legale dell'azienda appaltatrice. Da msn.com

Opera, San Vittore e Beccaria, l’allarme della Corte dei Conti: “Ampliamento in grave ritardo” - Per i giudici contabili, i lavori edilizi nelle carceri italiane devono essere portati a termine il prima possibile. Scrive milano.repubblica.it