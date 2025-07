Palinsesti La7 2025 2026 in diretta le novità | la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv

Il 3 luglio alle 11, La7 svela in diretta i palinsesti 2025-2026, portando una ventata di novità e sorprese. Tra attese per il nuovo show di Roberto Saviano e l’incognita sul futuro di Enrico Mentana, l’attesa cresce. La conferenza stampa promette di svelare dettagli esclusivi sui programmi che formeranno la prossima stagione televisiva, coinvolgendo il pubblico in un’anticipazione ricca di colpi di scena. Rimanete con noi per scoprire tutto ciò che ci riserva La7!

Il 3 luglio a partire dalle ore 11 verranno svelati i palinsesti La7 per la prossima stagione. Si attendono maggiori dettagli sulla prima serata di Roberto Saviano e di conoscere il destino di Enrico Mentana alla direzione del Tg La7 dopo le incertezze degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: palinsesti - diretta - novità - conferenza

Palinsesti Rai estate 2025, cosa vedremo nel daytime, da Camper in viaggio a Estate in diretta - Scopri i palinsesti Rai estate 2025: dal daytime da camper e viaggio a Estate in Diretta, alla stagione di “Aperti per ferie”.

#PalinsestiRai 2025/2026 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv Vai su X

#27giugno2025 #palinsestirai La Rai che verrà: ecco i palinsesti per la nuova stagione televisiva Tra nuovi programmi e conferme la Tv di Stato presenta a Napoli i palinsesti della stagione 2025-2026. Alle 12.30 la conferenza stampa in diretta su RaiNews Ne Vai su Facebook

Palinsesti La7 2025/2026 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv; La Rai che verrà: ecco i nuovi palinsesti per la stagione autunnale; Palinsesti Rai 2025/2026, le ultime notizie: torna Benigni, i The Jackal su Rai2, smentiti i tagli a Report.