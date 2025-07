Palmeiras-Chelsea | le probabili formazioni e dove vederla

Palmeiras e Chelsea si preparano a sfidarsi nel quarto di finale del Mondiale per Club 2025, un incontro imperdibile che promette emozioni e sorprese. Con i favori del pronostico che pendono verso gli inglesi, i brasiliani sono pronti a sorprendere con le loro armi più potenti. Appuntamento sabato 5 luglio alle 03.00 al Lincol Financial Field di Philadelphia: scopriamo insieme le probabili formazioni e dove seguire questa grande sfida.

Gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Favori del pronostico tutti dalla parte degli inglesi, ma i brasiliani hanno le armi per sovvertirlo. Palmeiras-Chelsea si giocherà sabato 5 luglio 2025 alle ore 03.00 presso il Lincol Financial Field di Philadelphia. PALMEIRAS-CHELSEA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brasiliani hanno vinto il Gruppo A in virtù di una migliore differenza reti rispetto all’Inter Miami. Negli ottavi di finale hanno prevalso sui connazionali del Botafogo grazie alla rete di Paulinho nei tempi supplementari. La squadra di Abel Ferreira stanno vivendo un ottimo momento di forma avendo perso soltanto quattro volte nelle ultime 35 partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Palmeiras-Chelsea: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: palmeiras - chelsea - probabili - formazioni

Estevao mostra i fan del Chelsea cosa arriverà come Palmeiras e Porto condividono i punti alla Coppa del Mondo di Club - L’attesa è finita: Estevao Willian, giovane talento di soli 18 anni, ha incantato i fan del Chelsea con una prestazione straordinaria a Stamford Bridge, lasciando il segno prima del suo debutto londinese.

Benfica-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla https://tinyurl.com/2dz5j6jv #benfica #chelsea #FIFAClubWorldCup Vai su Facebook

Palmeiras-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Palmeiras-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Mediaset o Dazn?; Palmeiras-Botafogo: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Palmeiras-Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni - Chelsea: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherà la gara ... Riporta calcionews24.com

Palmeiras-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Mediaset o Dazn? - La sfida tra Palmeiras e Chelsea sarà trasmessa in diretta da DAZN: la si potrà vedere in tv scaricando l'app della piattaforma su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi come Amazon ... Come scrive calciomercato.com