Ascolti tv i dati del 2 luglio 2025

I dati degli ascolti tv del 2 luglio 2025 ci offrono uno sguardo interessante sulle preferenze del pubblico italiano. La finale dell’Isola dei Famosi su Canale5 ha conquistato quasi 1,8 milioni di spettatori, dimostrando ancora una volta il fascino delle produzioni di intrattenimento. Ma come si sono comportate le altre emittenti? Scopriamo insieme i numeri più significativi della serata.

Si è chiusa anche l’Isola. Nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio 2025, su Rai1, la pellicola L’amore a domicilio ha coinvolto 1.363.000 spettatori pari al 9.5% di share. Poi su Canale5 la finale dell’ Isola dei Famosi porta a casa 1.815.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso si ferma a 924.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 711.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del futuro registra 1.102.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto?  segna 1.449.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Zona Bianca  totalizza un a.m. di 547.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 2 luglio 2025

In questa notizia si parla di: spettatori - luglio - ascolti - dati

Su #Canale 5 boom di ascolti per il #MondialeperClub: l'ottavo di finale #RealMadridJuventus domina la serata con oltre 4.700.000 spettatori e il 29% di share #PaperissimaSprint programma più visto dell'access prime-time sul pubblico attivo Vai su X

È partito forte il 4° tour negli stadi in carriera di Ultimo: ieri sera c'erano 28mila persone al Teghil di Lignano Sabbiadoro. Mai così tanti spettatori negli ultimi 10 anni per una location del Friuli Venezia Giulia. Prossima tappa sarà il 2 luglio allo Stadio del Coner Vai su Facebook

Ascolti tv mercoledì 2 luglio: chi ha vinto tra l’Isola dei famosi 2025 e L’amore a domicilio; Ascolti tv ieri martedì 1 luglio chi ha vinto tra Un amore regale, Juventus, Monica Setta, In Onda, Berlinguer; Ascolti tv ieri (1 luglio): Mondiale per Club da record, Monica Setta si rialza, Amadeus ancora fermo.

Ascolti tv ieri (2 luglio): colpo di coda per la finale dell’Isola di Veronica Gentili, Amadeus chiude, flop Rai 1 - L’Isola dei Famosi chiude al 18,4% di share e vince in prima serata, la finale di Like A Star al 3,9% su Nove, ottima Federica Sciarelli: tutti i dati Auditel ... Da libero.it

Ascolti tv mercoledì 2 luglio: chi ha vinto tra l’Isola dei famosi 2025 e L’amore a domicilio - La sfida degli ascolti di mercoledì 2 luglio: su Canale 5, in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025, il programma condotto da Veronica Gentili e vinto ... Come scrive fanpage.it