Diogo Jota morto in un incidente il giocatore del Liverpool | aveva 28 anni Si era appena sposato lascia 3 figli

Il mondo del calcio piange la tragica perdita di Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, scomparso all'età di 28 anni in un devastante incidente stradale. La notizia ha sconvolto fan, amici e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo amava. In un momento di grande dolore, ricordiamo il suo sorriso, il suo talento e l’amore per la famiglia che ora gli rende omaggio.

Il mondo del calcio sotto choc. Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo, 28 anni, è morto in un incidente stradale, nel quale è rimasto ucciso anche il fratello. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diogo Jota, morto in un incidente il giocatore del Liverpool: aveva 28 anni. Si era appena sposato, lascia 3 figli

In questa notizia si parla di: diogo - jota - morto - incidente

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Come riportato da Marca, era in macchina con il fratello, dopo l’incidente l’auto è stata avvolta dalle fiamme. #DAZN Vai su X

Il calcio sotto shock: Diogo Jota muore in un incidente, dramma in Spagna; Tragedia nel mondo del calcio: morto l’attaccante del Liverpool Diogo Jota; Liverpool, Diogo Jota muore con il fratello in un incidente stradale in Spagna.

Diogo Jota morto in incidente stradale, giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Diogo Jota, 28enne giocatore portoghese del Liverpool, è morto oggi in un incidente stradale in Spagna. Da msn.com

Diogo Jota, morto in un incidente il giocatore del Liverpool: aveva 28 anni. Si era appena sposato, lascia 3 figli - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo, 28 anni, è morto in un incidente stradale. msn.com scrive