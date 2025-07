Clima Leone XIV celebra una messa green per la custodia del creato a Castel Gandolfo

Il clima di impegno per la tutela del creato si fa ancora più concreto con le celebrazioni di Leone XIV a Castel Gandolfo, dove una messa green sottolinea l’importanza della custodia ambientale. Oggi il Vaticano ha approvato un nuovo formulario nel messale romano, rafforzando il messaggio di rispetto e responsabilità. Prevost, in ferie nei Castelli romani, presiederà in forma privata la messa di mercoledì prossimo, segnando un ulteriore passo verso un impegno ecologico condiviso.

Oggi il Vaticano ha pubblicato un decreto che introduce un nuovo formulario nel messale romano. Prevost, da domenica in ferie ai Castelli romani, presiederà la messa in forma privata mercoledì prossimo.

Clima, il Vaticano crea una messa “per la cura del creato”. Mossa dei vescovi del global south - Il Vaticano si impegna ancora di più nella lotta per la salvaguardia del pianeta, con una messa dedicata alla cura del Creato promossa dai vescovi del Sud del mondo.

