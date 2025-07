Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti su Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le aggiornamenti sul traffico nella regione Lazio. Questa mattina, del 03/07/2025 alle ore 10:25, si registrano code sulla SP511 Anagnina tra via Gasperina e via di Torre di Mezzavia a causa di un incidente, e rallentamenti sulla SS3 Flaminia tra raccordo anulare e via dei Due Ponti. Restate con noi per tutte le novità sulla viabilità e i percorsi alternativi.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla sp511 Anagnina incidente code tra via Gasperina e via di Torre di Mezzavia Verso il raccordo anulare sulla SS 3 Flaminia incidente code tra raccordo anulare via dei Due Ponti verso il centro sul Raccordo Anulare in interna consuete code tra Casilina Appia poi si rallenta altezza Labaro mentre in esterna traffico intenso e code tra Tiburtina Nomentana sul tratto Urbano della A24 cute tratti tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro sulla 91 Roma Fiumicino oppure altezza ANSA del Tevere sempre verso il centro traffico intenso sulla Salaria dalla raccordo a Villa Spada a sud invece si rallenta sulla via Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

