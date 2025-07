Bucine verso la nuova RSA.

Bucine si prepara a un futuro più sicuro e all’avanguardia con la nuova RSA. La struttura attuale, ormai datata e con criticità evidenti, sta per essere sostituita da un modernissimo centro di assistenza, in grado di rispondere alle esigenze di salute e benessere della comunità. Con l’avvio della manifestazione d’interesse e la nomina della commissione, si apre un capitolo importante di rinnovamento e speranza.

Arezzo, 03 luglio 2025 – Lo stato di conservazione dell’attuale RSA di Bucine è noto a tutti: la struttura, ormai da tempo, presenta criticità importanti. Per questo, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario avviare un percorso per la realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale. In tal senso è stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse e, a seguito della sua scadenza, è già stata nominata la commissione incaricata di valutare le proposte pervenute. Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Nannini ha fatto il punto della situazione. Per quanto riguarda il terreno su cui dovrebbe sorgere la nuova struttura, sono in corso interlocuzioni con la ASL e con la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it