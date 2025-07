Jannik Sinner si lascia andare in spogliatoio | Bisogna farsi il c…o tutti i giorni

Jannik Sinner, campione tra i campioni, svela il suo segreto per il successo: un impegno quotidiano senza compromessi. In uno sfogo durante lo spogliatoio, il tennista italiano condivide la sua filosofia di vita e dedizione, sottolineando l’importanza di lavorare sodo, proprio come un montanaro. La strada verso la vetta richiede sudore e costanza, e Sinner ci ricorda che il vero trionfo nasce dalla disciplina quotidiana. Continua a leggere per scoprire di più.

Jannik Sinner in spogliatoio spiega la sua filosofia: "Sei un montanaro come me, alla fine bisogna farsi il culo tutti i giorni e lavorare sodo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

