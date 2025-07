il papa approva nuova messa dedicata a custodia del creato

Il Papa approva con entusiasmo una nuova Messa dedicata alla custodia del creato, un gesto che rafforza l’impegno della Chiesa per la salvaguardia dell’ambiente. Questa celebrazione, arricchita da preghiere e letture ispirate alla Laudato si', invita i fedeli a riflettere sulla nostra responsabilità verso la Terra e tutte le sue creature. Un passo importante che unisce spiritualità e impegno concreto, consolidando il ruolo della Chiesa come custode del pianeta.

I frutti della terra, il firmamento, le creature: sono alcuni degli elementi che entrano nel nuovo formulario per la " Messa per la custodia della creazione " che si aggiunge agli schemi già adottati nelle celebrazioni "per le necessità civili". Si tratta di preghiere e letture, inserite in questa nuova Messa, che rispondono alle istanze suggerite dalla Laudato si' di Papa Francesco emerse in questi anni dalle Chiese di tutto il mondo. Il decreto, emanato dal Dicastero per il Culto divino, è stato approvato da Papa Leone XIV che conferma così che la tutela dell'ambiente resta una delle priorità della Chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net