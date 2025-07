Spese militari Tajani | Non ci saranno tagli a istruzione e sanità

In un contesto di crescente sicurezza e impegno europeo, Antonio Tajani assicura che le spese militari non comprometteranno i servizi fondamentali come istruzione e sanità. La sua visione sottolinea l’importanza di una collaborazione più forte all’interno della NATO, invitando l’Europa a prendersi le proprie responsabilità per garantire stabilità e prosperità, rafforzando così il ruolo del continente sulla scena globale.

''L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità per realizzare il pilastro europeo della NATO''. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani.

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

Tajani parla di raggiungere l'obiettivo Nato del 5% del PIL per le spese militari, Crosetto poco dopo lo smentisce definendo quel target "impossibile da raggiungere" e propone di arrivare al 4% nel 2035. Cosa voglia davvero fare questo sconclusionato govern

I ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e l'Alta rappresentante Ue, riuniti a Roma: dalla Russia "inaccettabili richieste massimaliste" per i negoziati. Tajani: tra dieci anni spese militari al 5% del pil

Spese militari al 5% del PIL entro il 2035, Tajani: L'istruzione non subirà tagli, il resto è demagogia. Misiani: In arrivo vera e propria stangata per famiglie e lavoratori; Tajani: L'Italia già al 2% del Pil in spese militari. Ma la Nato ora chiede il 5%; Difesa, Nato in pressing per 5% Pil. Tajani cauto: 3% a spese militari e 2% a sicurezza -.

Difesa, Tajani "Non ci saranno tagli a istruzione e sanità" - "A 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e 35 della Guerra Fredda, non possiamo più limitarci a essere protetti dagli Stati ...

Vertice Nato, Tajani non esclude nuove sanzioni a Mosca. E Crosetto snocciola i numeri dell'economia di guerra russa - Mosca destina il 43% della spesa in ambito militare: nessun segnale di riconversione industria, neanche con il cessate il fuoco.