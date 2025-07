Vacanze da incubo Creta va a fuoco | incendi in tutta l' isola Residenti e turisti evacuati

Un incubo a Creta: un vasto incendio divampa a Lasithi, costringendo residenti e turisti a evacuare in fretta e furia. Le fiamme minacciano tutto ciò che incontrano sul loro cammino, trasformando le vacanze in un dramma. L’isola, nota per le sue meraviglie, ora lotta contro il fuoco, lasciando un'ombra di preoccupazione tra coloro che vi trascorrevano momenti di relax. La situazione è critica e in evoluzione.

Il vasto incendio che infuria da ieri pomeriggio a Lasithi, all'estremità orientale dell'isola di Creta, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare centinaia di residenti e turisti.

