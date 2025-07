Maratea decine di persone assaltano il carro alla festa della Madonna Bruna sette feriti

Durante la vibrante Festa della Bruna a Matera, un forte assalto al Carro trionfale ha causato scompiglio e sette feriti, uno con prognosi di 20 giorni. Con oltre 120 mila presenze, l’evento è un simbolo di tradizione e passione, ma questa volta ha anche messo in luce le sfide legate alla sicurezza. La festa, tra emozioni e tensioni, continua a essere al centro dell’attenzione, riflettendo il cuore pulsante di Maratea e della sua comunità .

Durante l'assalto al Carro trionfale della Festa della Bruna a Matera, sette persone sono rimaste ferite, una con prognosi di 20 giorni. L’evento ha attirato circa 120 mila presenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: persone - carro - festa - bruna

Brutta sorpresa per 124 persone dopo il concerto di Cesare Cremonini: niente auto, rimossa dal carro attrezzi - Una serata all'insegna della musica si trasforma in un vero incubo per 124 persone, con auto sequestrate e verbali elevati dalla municipale.

+++FESTA DELLA BRUNA 2025 A MATERA, PROCESSIONE SERALE E “STRAZZO” DEL CARRO TRIONFALE CON ARRIVO IN PIAZZA VITTORIO VENETO: REPORT, VIDEO, FOTO+++ Vai su X

Domani è la Festa della Bruna, cuore pulsante della tradizione materana. Nei giorni scorsi ho voluto vivere un momento speciale insieme agli “Angeli del Carro”, i custodi del Carro Trionfale. Uomini che con passione e spirito di comunità difendono e proteggo Vai su Facebook

Maratea, decine di persone assaltano il carro alla festa della Madonna Bruna, sette feriti; Festa della Bruna 2024: dieci i feriti che hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso di Matera; Il giorno piĂą lungo: oggi a Matera la Festa della Bruna.

Festa della Bruna a Matera, 7 feriti nell'assalto al Carro: tutti dimessi - La giornata della festa del 2 luglio in onore della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna, ha fatto registrare circa 120 mila presenze. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Con la processione dei pastori si apre a Matera la festa della Bruna - Con la Messa all'alba su piazza Duomo e la processione detta dei ''Pastori'', sono cominciate a Matera le celebrazioni per la 636/a edizione della festa in onore della Patrona Maria Santissima della B ... Segnala ansa.it