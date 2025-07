shining stanley kubrick ha costretto jack nicholson a mangiare solo panini al formggio per farlo impazzire

Stanley Kubrick, noto per la sua perfezione ossessiva, ha messo a dura prova gli attori sul set di Shining, tra cui Jack Nicholson. Una delle storie più inquietanti riguarda il regista che avrebbe costretto Nicholson a mangiare solo panini al formaggio per farlo impazzire, dimostrando un comportamento quasi sadico. Queste pratiche estreme hanno contribuito a creare l’atmosfera cupa e disturbante del film, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema horror.

Non si esauriscono gli aneddoti del comportamento al limite del sadico avuto da Kubrick sul set di uno dei suoi film più celebri Non molti registi avevano la reputazione di mettere sotto torchio i loro attori come Stanley Kubrick e, come noto, questo è avvenuto soprattutto sul set di Shining, oggi considerato un grande classico del genere horror. La maggior parte delle storie lo vede intenzionato a ripetere ciak dopo ciak alla ricerca di una versione più "vera" della scena, ma a quanto pare il suo atteggiamento perdurava anche quando il suo cast non era suol set e persino durante la pausa pranzo.