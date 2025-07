Perché sappiamo tutte queste cose Garlasco cosa fa sapere il procuratore capo

Il delitto di Garlasco ha catturato l’attenzione dell’Italia, svelando un intreccio di misteri e dubbi che ancora oggi dividono opinioni e analisi. Con ogni dettaglio emerso, dal primo allarme alle successive indagini, si è approfondito il puzzle di questa tragica vicenda. Ma cosa si nasconde dietro le parole del procuratore capo? Scopriamo insieme perché questo caso continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Il delitto di Garlasco rappresenta uno dei casi giudiziari più complessi e controversi della cronaca italiana recente. Tutto ebbe inizio il 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi, una giovane donna di 26 anni, venne trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia. Fu il fidanzato Alberto Stasi a dare l’allarme, scoprendo il corpo della ragazza ai piedi della scala interna della casa. Da quel giorno, l’intera vicenda si è trasformata in un interminabile labirinto di piste investigative, processi, perizie e colpi di scena che si trascinano da oltre diciotto anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

