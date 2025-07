Morto Diogo Jota | l’attaccante del Liverpool vittima in un incidente stradale scompare tragicamente all’età di 28 anni

La notizia della tragica scomparsa di Diogo Jota, talento portoghese e attaccante del Liverpool, ha sconvolto il mondo del calcio. All’età di soli 28 anni, Jota ha perso la vita in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Una perdita che lascia un vuoto difficile da colmare, ricordando a tutti quanto la vita possa essere fragile. La comunità sportiva si stringe nel dolore, rendendo omaggio a un campione destinato a lasciare un segno indelebile.

. Cosa è successo nella notte. La notizia della tragica morte di Diogo Jota, il talentuoso attaccante portoghese del Liverpool, ha scosso profondamente il mondo del calcio. Il 28enne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte nella provincia di Zamora, in Spagna. Il sinistro si è verificato lungo il chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, e ha avuto conseguenze devastanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il veicolo su cui viaggiava Jota, accompagnato dal fratello André, calciatore professionista di 26 anni, ha perso il controllo ed è uscito di strada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morto Diogo Jota: l’attaccante del Liverpool, vittima in un incidente stradale, scompare tragicamente all’età di 28 anni

