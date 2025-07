Pereira Juve spunta il suo nome come possibile rinforzo in difesa | può sbarcare a Torino nel caso in cui… Svelato il piano

La Juventus sta affinando le sue strategie di mercato, puntando a rinforzare la difesa con un nome a sorpresa: Federico Pereira del Toluca. Il giovane talento sudamericano potrebbe sbarcare a Torino come parte di un piano ben orchestrato, che vede anche Leonardo Balerdi nel mirino. La sfida ora è convincere il club e il giocatore, ma le ultime indiscrezioni fanno ben sperare: il suo arrivo potrebbe essere più vicino di quanto si immagini.

Pereira Juve, spunta il suo nome come possibile rinforzo in difesa: può sbarcare a Torino nel caso in cui. Svelato il piano del club bianconero. La Juve sta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto difensivo, e una delle alternative a Leonardo Balerdi del Marsiglia è Federico Pereira, difensore del Toluca. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pereira è finito nel mirino del calciomercato Juve, che sta monitorando con attenzione il giovane argentino, che si è messo in luce nel campionato messicano per le sue ottime prestazioni difensive. Pereira, un profilo interessante per la Juve.

