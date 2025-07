Tragedia in Spagna | morto a 28 anni l' attaccante del Liverpool Diogo Jota insieme al fratello

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e nazionale portoghese, ha perso la vita insieme al fratello André in un tragico incidente stradale in Spagna. La notizia ha lasciato senza parole tifosi e amici, mentre si uniscono nel cordoglio per questa perdita improvvisa. In un momento difficile come questo, il ricordo di Diogo Jota rimarrà vivo nei cuori di tutti gli appassionati.

Il giocatore della nazionale portoghese ha perso la vita a causa di un incidente stradale questa mattina in Spagna. Anche il fratello André, 26 anni, è rimasto vittima dell'incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia in Spagna: morto a 28 anni l'attaccante del Liverpool Diogo Jota insieme al fratello

