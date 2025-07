Afa record Spagna | 102 morti da sabato

L'ondata di caldo record in Spagna sta portando con sé un bilancio drammatico, con almeno 102 vittime dall'inizio di questa ondata di calore. Le temperature che superano i 42°C e le tempeste improvvise mettono alla prova la resistenza di cittadini e infrastrutture. Una crisi climatica che richiede attenzione e azione immediata: il cambiamento è già qui, e il suo impatto si fa sentire...

10.25 Almeno 102 persone sono morte in Spagna, dall'inizio dell'ondata di caldo che da sabato ha colpito, con la Penisola iberica, anche il resto d'Europa. Quattro le vittime nelle ultime 24 ore. Nel Sud, nelle province dell'Andalusia di Cordoba, Siviglia e Jaen temperature oltre i 42°C. Nel centro,nella capitala Madrid e in Castilla-La Mancha, 40°C. Al caldo soffocante si accompagnano forti tempeste con grandinate e raffiche di vento molto forti nel sud della regione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

