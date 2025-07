Chi era Diogo Jota attaccante del Liverpool morto in un incidente stradale

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, talentuoso attaccante portoghese del Liverpool, vittima di un incidente stradale in Spagna. Classe 1996, Jota era noto per la sua versatilità e il suo spirito combattivo, elementi che lo avevano reso un punto fermo della squadra e una stella in ascesa nel panorama internazionale. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Mondo del calcio in lutto per la morte di Diogo Jota, vittima di un incidente stradale nella provincia spagnola di Zamora, non lontano dal comune di Palacios de Sanabria. Ala sinistra portoghese classe 1996, è stato protagonista del Liverpool di Jurgen Kloop e di Arne Slot, conquistando la Premier nel 2025 oltre ad altre coppe nazionali giocando anche come prima o seconda punta. Con la Nazionale ha vinto due volte la Nations League, l’ultima delle quali l’8 giugno 2025 nella finale di Monaco di Baviera contro la Spagna ai rigori. La carriera di Diogo Jota: dagli esordi con il Pacos a pilastro del Liverpool. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi era Diogo Jota, attaccante del Liverpool morto in un incidente stradale

