Globo d’oro trionfa Il Nibbio | miglior film e attore Santamaria

Roma, 3 lug. (askanews) – “Il Nibbio” trionfa alla 65esima edizione dei Globi d’oro 2025, i premi assegnati dall’Associazione della Stampa estera in Italia: il film che racconta i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quando Nicola Calipari, Alto Dirigente del Sismi, sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de “il manifesto”, Giuliana Sgrena, conquista il riconoscimento per il Miglior Film e per il Miglior Attore, Claudio Santamaria. “Fu il 4 marzo 2005 quando Nicola Calipari, militare e agente segreto, perse la sua vita in missione. Esattamente vent’anni dopo, il lungometraggio realizzato da Alessandro Tonda racconta la sua ultima missione al Cinema” si legge nella motivazione del premio più prestigioso al film. 🔗 Leggi su Ildenaro.it