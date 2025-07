Vaiolo scimmie in Italia primo caso del clade Ib | tornato da viaggio in Tanzania

In Italia è stato confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie del clade Ib, la variante considerata più pericolosa e altamente trasmissibile. La notizia, diffusa dall’Oms nel 54° rapporto sulla situazione globale, riguarda un uomo tornato di recente dalla Tanzania, evidenziando ancora una volta l’importanza di monitorare e prevenire la diffusione di questa malattia. La vicenda ci invita a riflettere sull’urgenza di adottare misure di sicurezza più efficaci e consapevoli.

(Adnkronos) – In Italia è stato segnalato il primo caso di Mpox (già vaiolo delle scimmie) dovuto al clade Ib Mpxv, identificato come più pericoloso, con maggiore letalità e trasmissibilità interumana: si tratta di un maschio adulto con una storia recente di viaggio in Tanzania. Lo rende noto l'Oms nel 54.esimo rapporto sulla situazione per .

