Il rapper Puff Daddy condannato per traffico della prostituzione ma scagionato dalle accuse più gravi

Il celebre rapper Puff Daddy, conosciuto anche come Sean Combs, si trova al centro di un complicato intrigo giudiziario a New York. Dopo un lungo processo, è stato condannato per traffico di prostituzione, ma le accuse più gravi di traffico di esseri umani e racket sono state completamente scagionate. La vicenda ha suscitato scalpore e domande sulla giustizia e il mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Puff Daddy Combs, il famoso rapper americano, è stato condannato per traffico della prostituzione dal tribunale di New York. Assoluzione, invece, per i due capi di accusa più gravi, traffico di esseri umani e racket, che prevedono pene fino all’ergastolo. Puff Daddy e il processo. La giuria del processo federale a New York contro Sean ‘Diddy’ Combs ha assolto il magnate dell’hip-hop dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffici sessuali ai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura e di un’altra donna identificata come ‘Jane’. Bisognerà adesso determinare la pena per una delle star del rap. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il rapper Puff Daddy condannato per traffico della prostituzione ma scagionato dalle accuse più gravi

Negata la libertà su cauzione a Puff Daddy, in attesa della sentenza. Rischia fino a 10 anni di carcere - hop è stato assolto dalle accuse più gravi ma condannato per traffico di prostituzione. Da ilfattoquotidiano.it