Paul Verhoeven | Young Sinner parla di una ragazza cristiana evangelica a cui piace molto il sesso

Il regista olandese Paul Verhoeven ritorna con un nuovo progetto che promette di scuotere gli animi: "Young Sinner". Un thriller erotico che esplora il delicato equilibrio tra fede e desiderio, attraverso la storia di una giovane cristiana evangelica attratta dalla passione. Dopo 25 anni, Verhoeven torna a dirigere un film americano, collaborando ancora una volta con Edward Neumeier. Una sfida audace che segna un nuovo capitolo nella sua brillante carriera.

Il regista olandese tornerà a concentrarsi su un nuovo thriller erotico incentrato su una giovane divisa tra la sua fede e la passione per il sesso. Paul Verhoeven non demorde e continua a lavorare al suo nuovo progetto, intitolato Young Sinner, che sarà il suo primo film americano in 25 anni e lo vedrà tornare a unire le forze con lo sceneggiatore di RoboCop Edward Neumeier. Verhoeven tornerà a operare nel settore a lui più congeniale, il thriller erotico. Da quanto sappiamo finora, Young Sinner sarà ambientato a Washington, DC e lo stesso autore lo ha paragonato al suo precedente lavoro del 2006, Black Book, ma "più esplosivo e rivolto a un pubblico più aperto e anticonformista", sempre se il regista riuscirà a trovare i fondi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it