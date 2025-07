Pubblico impiego Zangrillo 20 miliardi per i rinnovi dei contratti

Il pubblico impiego in Italia si prepara a una svolta storica con un investimento di 20 miliardi di euro da parte di Zangrillo, destinati ai rinnovi contrattuali. Un passo fondamentale verso la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, volto a valorizzare i talenti e promuovere la crescita professionale dei lavoratori pubblici. Perché il vero progresso si costruisce riconoscendo il merito e investendo nel capitale umano.

ROMA (ITALPRESS) – “ Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione che ho iniziato quando sono arrivato nel 2022 passa anche per la valorizzazione di chi nella PA lavora: bisogna pensare alla gestione delle persone e a dare loro la possibilitĂ di crescere professionalmente. Finora nella PA il merito è stato uno sconosciuto. Basti pensare che nelle valutazioni annuali, il 98% dei dirigenti risulta eccellente, questo in base alla logica degli aumenti a pioggia, cioè del dare qualcosa a tutti. Con il ddl merito voglio cambiare questo approccio”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Presentazione del libro di Valeria Tevere: uno sguardo sulle molestie nel pubblico impiego - Scopri il libro di Valeria Tevere, “Le molestie nel pubblico impiego in una prospettiva multilivello”, durante la sua presentazione ad Avellino il 6 giugno 2025.

