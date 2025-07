Una cometa aliena è entrata nel Sistema solare | oggi 3 luglio la diretta per vedere 3I Atlas

Un evento straordinario sta per accadere: una cometa aliena, la 3I/ATLAS, sta attraversando il nostro sistema solare, portando un frammento di altri mondi direttamente nel nostro "quartiere" galattico. Questa straordinaria visita interstellare, la terza mai rilevata, sarà visibile in diretta streaming questa sera, 3 luglio. Un’occasione unica per osservare da vicino un frammento di universo ancora sconosciuto, e scoprire cosa potrebbe portarci questa misteriosa viaggiatrice cosmica. Continua a leggere.

Gli scienziati hanno identificato nel Sistema solare una cometa proveniente dallo spazio profondo. Si tratta del terzo oggetto interstellare mai rilevato nel nostro "quartiere" galattico. La cometa aliena, denominata 3IATLAS, sta viaggiando in direzione della Terra e ha un diametro stimato di circa 20 chilometri. La sera di oggi 3 luglio sarĂ possibile vederla in diretta streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

