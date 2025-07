Marylin | il primo brano di coppia tra musica e ironia

"Marylin" segna il debutto di una coppia inaspettata tra musica e ironia, unendo la vivacità di Francesca Cipriani e l’energia del top DJ Alessandro Rossi. Un inno alla libertà di essere se stessi, questa canzone incarna leggerezza e ritmo in un mix esplosivo di emozioni. Pronti a lasciarvi conquistare? La loro musica promette di essere il vostro nuovo mood preferito.

. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi firmano un inno alla libertà. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi (top dj romagnolo): “Marylin” è il loro primo brano insieme. Una coppia anche nella musica: la showgirl e il dj producer romagnolo uniscono leggerezza e ritmo in una canzone che è un inno alla libertà di essere se stessi. Si intitola “Marylin” il primo singolo firmato da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, coppia nella vita e ora anche nella musica. Uscito il 27 giugno, il brano è fresco e ironico, e si inserisce nella tradizione del pop estivo con una marcia in più: una narrazione consapevole che usa lo stereotipo per ribaltarlo, veicolando un messaggio tanto semplice quanto inatteso. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com