Reggiolo cade nel vuoto mentre lavora sul tetto

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è verificato questa mattina a Reggiolo, nella zona industriale Rame. Un lavoratore impegnato in lavori di manutenzione sul tetto di un edificio è improvvisamente caduto nel vuoto, ma fortunatamente ha evitato il peggio grazie alla presenza di un macchinario che ha in parte attutito l’impatto. La vicenda solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli incidenti.

Reggiolo (Reggio Emilia), 3 luglio 2025 - Infortunio sul lavoro in mattinata nella zona industriale Rame a Reggiolo, dove un uomo è caduto dalla copertura di un edificio industriale mentre stava eseguendo lavori di manutenzione al tetto. Verso le 9 è scattato l’allarme, quando il lavoratore è caduto nel vuoto, per fortuna finendo contro un macchinario sottostante, che ha in gran parte attutito l’impatto con la pavimentazione. Sono arrivati sul posto i mezzi di soccorso con l’ambulanza della Croce rossa del paese, l’automedica della Bassa, raggiunti anche dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un’area vicina all’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, cade nel vuoto mentre lavora sul tetto

