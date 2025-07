Tragedia nel mondo del calcio | è morto Diogo Jota attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese

Il mondo del calcio piange una tragica perdita: Diogo Jota, talento portoghese e stella del Liverpool, ci ha lasciato a soli 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora. La notizia ha sconvolto tifosi e compagni, lasciando un vuoto immenso nel cuore del calcio internazionale. In un istante, un promettente futuro si è spento, ricordando a tutti quanto lo sport sia fragile e imprevedibile.

Il mondo del calcio è sotto shock: è morto a soli 28 anni Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese. Il calciatore, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui Jota viaggiava ha iniziato a sbandare, uscendo fuori strada e prendendo immediatamente fuoco. A bordo della vettura c’era anche il fratello del calciatore del Liverpool, André, anche lui morto nell’incidente. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tragedia nel mondo del calcio: è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese

