Borsa | l' Europa sale in attesa dei dati Usa Milano debole

Le borse europee si muovono con cautela, soppesando gli attesi dati sul mercato del lavoro statunitense in arrivo nel primo pomeriggio. Londra, Francoforte e Parigi avanzano moderatamente, mentre Milano si indebolisce, penalizzata dal settore bancario. Gli investitori sono in attesa di un aumento che potrebbe influenzare le prossime mosse dei mercati globali. La tensione rimane alta mentre il mondo finanziario si prepara a una giornata decisiva.

Borse europee in cauto rialzo dopo i primi scambi, con gli investitori che attendono di conoscere i dati sul mercato del lavoro americano che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Londra avanza dello 0,5%, Francoforte dello 0,4% e Parigi dello 0,3% mentre Milano si muove in controtendenza (-0,1%), appesantita dalla debolezza del comparto bancario, con Mps che cede l'1,3%, Unicredit lo 0,9% e Bper lo 0,8%. Gli investitori si attendono un aumento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni per effetto delle politiche commerciali e sull'immigrazione del presidente americano, Donald Trump.

Sensori, radar e previsioni meteo: come funziona Arpa Milano (che elabora 200mln di dati l’anno) - L'articolo esplora il funzionamento dell'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia), che elabora annualmente oltre 200 milioni di dati meteorologici grazie a una rete di 300 stazioni automatiche.

