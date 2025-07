A Rapallo le stelle della danza internazionale

A Rapallo, il cielo si illumina di emozioni con le stelle della danza internazionale. Sabato 19 luglio, la suggestiva Villa Tigullio ospiterà un evento straordinario nel quadro del TTStage di Tatiana Tassara, un punto di riferimento nel mondo della danza e della moda. Una serata di gala che riunirà talenti di livello mondiale, mettendo in mostra l'eccellenza artistica e creativa. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile, dove l'arte e la passione si incontrano sotto le stelle.

di Massimiliano Craus Rapallo scenario internazionale della danza sabato 19 luglio, con la Villa Tigullio palcoscenico ideale di una serata di gala. Molte stelle della danza si avvicenderanno infatti nell’ambito del TTStage di Tatiana Tassara, donna sempre più al centro del mondo della danza in Italia con il suo evento griffato Dance & Fashion CIC made in London. Una struttura artistica capace di veicolare tanti professionisti in giro per il mondo della danza, della moda, della fotografia e delle arti tutte. Con il fiore all’occhiello dell’estate 2025 in quel di Rapallo, con un cast ed un programma eterogeneo così da intercettare le esigenze del crescente pubblico così come da copione per tutti gli eventi diretti dalla Tassara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it