le parole oneste di fedez sul divorzio i figli e la repulsione per la vita passata

Le parole sincere di Fedez sul divorzio, i figli e la sua rinascita personale stanno facendo discutere l’estate 2025. In un’intervista a ruota libera con Gabriele Vagnato, il rapper ha condiviso il suo percorso di rifessione, ammettendo le difficoltà e il desiderio di riscoprire sé stesso. Prima di tutto, il momento attuale rappresenta per lui una rinascita, un passo importante verso un futuro carico di speranza e nuova consapevolezza.

Grande protagonista dell’estate – e del gossip – 2025 grazie alla collaborazione con Clara per il brano Scelte stupide, Fedez ha parlato a ruota libeta con lo youtuber Gabriele Vagnato, che lo ha seguito nella sua vita per due giorni. Prima di tutto, il rapper di Rozzano non ha fatto mistero del periodo complicato passato da poco nella sua vita, travolto dalla separazione da Chiara Ferragni e dai problemi di salute: “Sono in una fase di ricostruzione – dice – Ho distrutto tutto quello che c’era, tipo la bomba atomica a Nagasaki. È bello perché dalle macerie puoi ripartire. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato mai nulla”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it