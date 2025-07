Congiura albanese contro la Schlein | a Pisa lo scandalo delle tessere Pd regalate agli operai stranieri per vincere il congresso

Nel cuore di Pisa, il congresso del PD si trasforma in una vera e propria guerra di potere, tra tessere regalate, iscritti albanesi con dubbi di riconducibilità e giochi di corrente. Un episodio che svela le tensioni e le ambizioni nascoste all’interno del partito, portando alla luce uno scandalo che mette in discussione la credibilità dell’intera classe dirigente toscana. Un’analisi che ci invita a riflettere sulla trasparenza e l’etica politica nel nostro Paese.

“Pacchetti di tessere comprati, iscritti albanesi di dubbia riconducibilità al Pd, guerra nelle correnti, maggiorenti locali che non ci stanno a non ricandidarsi. Il congresso dem di Pisa – alfine bloccato dal segretario regionale Emiliano Fossi – si è trasformato in tragicommedia”, scrive oggi “ Il Fatto Quotidiano “, che entra a gamba tesa nel caos del Pd toscano, dove il congresso del circolo cittadino si è trasformato in una vera “battaglia interna” dopo il voto dello scorso 10 giugno nel circolo di S. Marco–S. Giusto. La discussione riguarda elenchi di iscritti contrastanti, tessere contestate (circa 60), urne riaperte e procedimenti non riconosciuti dai garanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Congiura “albanese” contro la Schlein: a Pisa lo scandalo delle tessere Pd regalate agli operai “stranieri” per vincere il congresso

