MAD Assistenti amministrativi Provincia di Trento | domande entro il 7 luglio

Se sei un assistente amministrativo in provincia di Trento e aspiri a lavorare nel prossimo anno scolastico, questa è la tua occasione: è aperta la procedura per le MAD 2025/2026, riservata alla categoria C. Non perdere tempo! Presenta la tua domanda entro il 7 luglio e preparati a cogliere nuove opportunità nel mondo della scuola. Scopri come fare e cosa bisogna sapere per essere pronto.

Aperta la procedura per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 20252026, riservata al profilo professionale di assistente amministrativo scolastico, categoria C. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

