Bambina di 11 anni cacciata dal ristorante a Pescara per i vestiti della Lazio I biancocelesti la invitano a Formello

Un episodio di discriminazione scuote Pescara: una bambina di 11 anni e la sua famiglia sono state cacciate da un ristorante perché indossavano abbigliamento della Lazio. Un gesto ingiusto che ha suscitato indignazione e solidarietà, tanto che i biancocelesti le hanno già invitata a formello. È ora di promuovere rispetto e inclusione, dimostrando che lo sport unisce, non divide.

Un ristorante di Pescara ha vietato l’ingresso una bambina di 11 anni e alla sua famiglia. Il motivo della discriminazione? la piccola indossava il cappellino e la maglietta della Lazio. Il papà, come riportato da Roma today, ha raccontato sui social le dinamiche dello spiacevole avvenimento: «Dopo aver percorso 9 chilometri in bici, io, mia moglie e le mie figlie ci fermiamo davanti al ristorante che ci aveva attratto dal buon profumo di frittura. Notiamo subito il proprietario che ci guardava con occhi malefici e borbottava». Poi ha aggiunto: «Da lontano ci invita a spostare le bici da lì perché di colore celeste, abbiamo sorriso e mentre finivano di mettere i lucchetti alle bici, nostra figlia si avvicina all’ingresso del ristorante e il gentiluomo le dice che non può entrare nel suo locale perché indossava un cappello e la maglia della Lazio». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bambina di 11 anni cacciata dal ristorante a Pescara per i vestiti della Lazio. I biancocelesti la invitano a Formello

In questa notizia si parla di: bambina - anni - ristorante - pescara

Bambina di 5 anni investita a Cellatica: è grave - Un tragico incidente è avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto all'uscita dell'asilo.

Alla bambina di 11 anni è stato vietato l'ingresso in un ristorante di Pescara perché indossava la maglietta e il cappellino della Lazio. Il club ha prontamente risposto: "Abbiamo pensato di invitarti a Formello, nel cuore della nostra casa" Vai su Facebook

‘QDL’ – Pescara, bambina allontana dal ristorante per il suo cappellino della Lazio: la madre di Emma racconta l’accaduto (AUDIO) https://radiosei.it/articolo/qdl-pescara-bambina-allontana-ristorante-cappellino-lazio-madre-emma-racconta/… Vai su X

Bambina di 11 anni cacciata dal ristorante a Pescara per i vestiti della Lazio. I biancocelesti la invitano a Formello; Sei della Lazio? Qui non entri: bambina di 11 anni esclusa da un ristorante, la denuncia del padre; «Qui non entri con la maglia della Lazio». La bambina di 11 respinta all'ingresso del ristorante a Pescara: la reazione di Lotito.

“Hai il cappello e la maglia della Lazio, non entri”: negato a bimba di 11 anni l’ingresso in un ristorante di Pescara - È quanto si è sentita dire una bambina di 11 anni, Emma, dal titolare di un ristorante di Pescara. Da ilfattoquotidiano.it

Emma, chi è la bambina allontanata dal ristorante a Pescara perché indossava la maglietta della Lazio - La bambina di 13 anni che indossa un cappellino della Lazio e la maglietta biancoceleste, alla quale è stato impedito di entrare in un ristorante di Pescara ... Scrive msn.com