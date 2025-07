Inzaghi ribalta il Palermo | Augello e Palumbo per ricominciare

Il tecnico pronto alla rivoluzione: sprint per Elia, in porta piace Klinsmann, per la difesa Goldaniga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi ribalta il Palermo: Augello e Palumbo per ricominciare

In questa notizia si parla di: inzaghi - ribalta - palermo - augello

La Champions ribalta l’Inter: tutti i big in partenza con Inzaghi - Dopo la dolorosa sconfitta per 5-0 contro il PSG, l'Inter si trova a un bivio cruciale. La Champions League non perdona e ora i big sembrano pronti a lasciare Milano, mentre Simone Inzaghi lotta per ricompattare la squadra.

Con l'insediamento ufficiale di Pippo Inzaghi, contornato dal bagno di folla dei circa 2.000 tifosi presenti ad abbracciarlo virtualmente al "Barbera",... Vai su Facebook

Pippo ribalta il Palermo - Scopri le ultime notizie su Palermo e i nuovi acquisti come Augello e Palumbo. tifosipalermo.it scrive

Gazzetta dello Sport: “Pippo ribalta il Palermo. In porta piace Klinsmann e in difesa c’è Barba” - Il nuovo Palermo targato Pippo Inzaghi comincia a delinearsi tra trattative già avviate e operazioni in via di definizione. Da ilovepalermocalcio.com